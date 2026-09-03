Си Цзиньпин предложил новую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке

Председатель КНР выступил с инициативой формирования новой системы безопасности на Ближнем Востоке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

В среду в ходе переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире председатель КНР Си Цзиньпин представил предложение из четырех пунктов по формированию новой архитектуры безопасности в регионе, сообщает агентство «Синьхуа».

Xi calls for deepening China-Egypt cooperation, raises Mideast proposal



Chinese President Xi Jinping on Wednesday called on China and Egypt to support each other, deepen cooperation, and continue advancing the building of a China-Egypt community with a shared future amid a… pic.twitter.com/TOklGbegeS — 中华人民共和国商务部MOFCOM (@MOFCOM_China) September 3, 2026

Си Цзиньпин заявил, что страны Ближнего Востока должны самостоятельно определять свое будущее, укреплять диалог по вопросам мира и безопасности и противодействовать внешнему вмешательству.

— Народы Ближнего Востока должны оставаться хозяевами своих дел. Китай поддерживает страны региона в укреплении диалога по вопросам мира и безопасности, изучении возможностей создания новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке и самостоятельном определении своего будущего, — заявил председатель КНР.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Египет во вторник с государственным визитом, который стал его первой поездкой на Ближний Восток за последние четыре года. Визит также приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Египтом.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الصيني ويشهدان توقيع اتفاقيات بين البلدينhttps://t.co/pKbF3SEuhp#السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة#موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) September 2, 2026

Председатель КНР также призвал применять комплексный подход к региональной безопасности с учетом взаимосвязи многочисленных очагов напряженности. При этом палестинский вопрос, по его словам, остается в центре ближневосточной проблематики и не должен быть отодвинут на второй план.

Еще одним элементом инициативы Си Цзиньпин назвал развитие экономики как основу долгосрочной стабильности. Китай также выразил готовность сотрудничать со странами Ближнего Востока в обеспечении безопасности международных морских путей.

Кроме того, председатель КНР призвал усилить международную координацию по вопросам региональной безопасности на основе Устава ООН и международного права и отказаться от двойных стандартов в отношении стран Ближнего Востока.

Абдель Фаттах ас-Сиси поддержал инициативу, заявив о готовности Египта продолжить координацию с Китаем для снижения напряженности и изучения возможностей формирования региональной архитектуры безопасности.

В ходе визита стороны также договорились расширять сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

В рамках визита Китай и Египет подписали более 20 документов, охватывающих цифровую экономику, науку и технологии, образование, транспорт и другие направления.

Chinese President Xi Jinping left Cairo on Wednesday after paying a state visit to Egypt.#XiJinping #Xiplomacy #statevisit pic.twitter.com/QYkQ5GDU8D — China Xinhua News (@XHNews) September 3, 2026

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