Систему защиты детей и подростков укрепляют в Алматы

В работе приняли участие заместители акимов районов по идеологической работе, руководители профильных управлений, представители подведомственных организаций и департамента полиции города Алматы.

В ходе встречи обсуждались механизмы межведомственного взаимодействия, мониторинг состояния безопасности детей, оперативное реагирование на критические ситуации, комплексное сопровождение и поддержка несовершеннолетних. Особое внимание уделялось совершенствованию работы психологических служб, адресной работе с родителями, разработке методических материалов и повышению квалификации профильных специалистов.

Также рассматривались подходы к созданию системы раннего выявления рисков, внедрению цифровых и аналитических инструментов для мониторинга ситуации и оценки эффективности принимаемых мер.

По итогам совещания даны конкретные поручения профильным управлениям и районным акиматам по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, организации комплексной поддержки и усилению профилактических мер.