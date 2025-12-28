РУ
    Систему защиты детей и подростков укрепляют в Алматы

    В акимате города Алматы под председательством заместителя акима Абзала Нукенова прошло межведомственное совещание по вопросам обеспечения безопасности детей и подростков, передает Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    В работе приняли участие заместители акимов районов по идеологической работе, руководители профильных управлений, представители подведомственных организаций и департамента полиции города Алматы.

    В ходе встречи обсуждались механизмы межведомственного взаимодействия, мониторинг состояния безопасности детей, оперативное реагирование на критические ситуации, комплексное сопровождение и поддержка несовершеннолетних. Особое внимание уделялось совершенствованию работы психологических служб, адресной работе с родителями, разработке методических материалов и повышению квалификации профильных специалистов.

    Также рассматривались подходы к созданию системы раннего выявления рисков, внедрению цифровых и аналитических инструментов для мониторинга ситуации и оценки эффективности принимаемых мер.

    По итогам совещания даны конкретные поручения профильным управлениям и районным акиматам по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, организации комплексной поддержки и усилению профилактических мер.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
