Систему занятости меняют в Казахстане: карьерные центры перейдут на новый формат

На заседании Правительства министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев представил основные направления развития социально-трудовой сферы, реализуемые в рамках новой Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, работа Министерства сосредоточена на трех ключевых направлениях: содействии продуктивной занятости, повышении адресности социальной поддержки и цифровой трансформации социально-трудовой сферы.

По итогам первого квартала 2026 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,5%. По состоянию на 25 июня мерами содействия занятости охвачено около 228 тыс. человек, включая 85 тыс. молодых граждан. Из запланированных 3,1 млн качественных рабочих мест уже обеспечено 2,9 млн.

— Дальнейшая работа будет сосредоточена на переходе к более активной модели содействия занятости. Карьерные центры перейдут от модели «бэк-офиса» к модели «фронт-офиса». Основной акцент будет сделан на выявлении неформальной занятости, адресном сопровождении и доведении до постоянного трудоустройства, — заявил Аскарбек Ертаев.

Также планируется внедрение новой модели содействия занятости лиц с инвалидностью, автоматизация механизма квотирования рабочих мест, продолжение формализации платформенной занятости и расширение социальных гарантий для работников интернет-платформ.

Кроме того, будет продолжена реализация проекта «Серебряный возраст», расширены возможности занятости в креативных индустриях, а система профессионального обучения будет ориентирована на потребности рынка труда и последующее трудоустройство выпускников.

С июля в Мангистауской и Павлодарской областях стартует пилотный проект «Цифровая служба занятости» с применением технологий искусственного интеллекта.

— Это позволит обеспечить сопровождение для трудоустройства, ускорить подбор вакансий, персонализировать рекомендации по обучению и повысить качество услуг, — отметил министр.

Отдельное внимание в докладе было уделено реформированию системы социальной поддержки. Аскарбек Ертаев отметил, что государство переходит от категориального подхода к оценке реальной нуждаемости семей. Это позволит направлять меры поддержки тем гражданам, которые действительно в них нуждаются, а высвобождаемые ресурсы использовать для развития человеческого капитала.

Министр также сообщил о дальнейшем развитии Цифровой карты семьи. Следующим этапом станет создание цифровых профилей домохозяйств в eGov Mobile с интеграцией данных банков, Министерства финансов и кредитных бюро. Такой подход позволит учитывать реальные доходы и финансовое положение семей, обеспечив раннее выявление социальных рисков и проактивную поддержку.

В рамках Единой цифровой платформы уже автоматизировано предоставление 13 мер социальной поддержки местных исполнительных органов и проведена интеграция с системой «Социальный кошелек». До конца года планируется внедрить назначение мер поддержки по принципу адресности, обеспечить подачу заявлений через eGov Mobile, отказаться от части бумажных справок и отобразить все меры государственной поддержки в «Социальном кошельке».

Подводя итоги, министр заверил, что Министерство труда и социальной защиты населения обеспечит своевременное и качественное исполнение поручений Главы государства в сфере занятости, социальной поддержки и цифровизации государственных услуг.

Напомним, сегодня, 1 июля, вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан.