17 Мая 2022 17:49

Систему взимания платы запустят на 2,5 тыс. км дорог в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году реализуется 18 автодорожных проектов, протяженностью 4,3 тыс. км, из которых 15 переходящих и три новых проекта. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, к концу года планируется завершить ремонт и строительство 1,6 тыс. км дорог на участках: Талдыкорган - Усть-Каменогорск (579 км), Караганда – Балхаш (93 км), Балхаш – Бурылбайтал (127 км), Бурылбайтал-Курты-Капшагай (62 км), Узынагаш – Отар (38 км), Мерке – Бурылбайтал (118 км), Актобе – Кандыагаш - Макат (246 км), Атырау - Астрахань (40 км), Калбатау – Майкапашагай (143 км), Ушарал - Достык (147 км), Костанай – Денисовка (24 км), Павлодар-Семей (10 км), Шамалган (6 км).

Открытие движения планируется на 1,4 тыс. км дорог: Талдыкорган - Усть-Каменогорск (189 км), Караганда - Балхаш (270 км), Балхаш – Бурылбайтал (161 км), Бурылбайтал - Курты – Капшагай (107 км), Узынагаш – Отар (41 км), Кандыагаш – Макат - Атырау (96 км), Атырау – Астрахань – (134 км), Калбатау - Майкапшагай (158 км), Мерке - Бурылбайтал (82 км), Костанай – Денисовка (19 км), Ушарал-Достык (3 км), Шамалган (6 км), Петропавловск – граница РФ (16 км), Кызылорда – Жезказган (90 км), БАКАД – (66 км).

По данным ведомства, общая протяженность автомобильных дорог страны составляет 96 тыс. км. Из них 25 тыс. км - это дороги республиканского значения, 71 тыс. км – областного и районного значения. В текущем году реализуется 18 автодорожных проектов, протяженностью 4,3 тыс. км.

До 2025 года планируется доведение доли дорог республиканского значения в нормативное состояние до 100%, местной сети до 95%.

«В текущем году из республиканского бюджета на реализацию проектов в автодорожной отрасли выделено 601 млрд тенге. Ведется строительство, реконструкция и ремонт 11,5 тыс. км автодорог общего пользования. Капитальным и средним ремонтом охвачено около 3 тыс. км, из которых будет сдано в эксплуатацию свыше 800 км. На 2,5 тыс. км автодорог будет запущена система взимания платы», - сообщил министр.