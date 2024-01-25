Систему раннего оповещения о землетрясениях тестируют в Алматы

В Алматы до конца первого полугодия будут тестировать систему раннего оповещения о землетрясениях, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ДЧС города, в конце прошлого года завершено строительство 28 сейсмостанций автоматизированной системы раннего оповещения (АСРО).

Реализация проекта осуществлялась поэтапно: 2022 год - строительство 11 сейсмостанций, 2023 год - 17 сейсмостанций.

- Система принята в опытную эксплуатацию и по зарубежному опыту проходит период апробации и находится в тестовом режиме. Период тестирования системы продлится ориентировочно до конца первого полугодия этого года, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В 2021 году сообщалось, что в Алматы установят систему раннего оповещения при землетрясениях.

Система предназначена для получения в автоматическом режиме сигнала о приближении разрушительной сейсмической волны к городу и заблаговременного оповещения населения, в том числе с помощью мобильного приложения Darmen. Сигнал о землетрясении будет поступать в промежутке до 40 секунд.