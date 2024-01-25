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    22:27, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Систему раннего оповещения о землетрясениях тестируют в Алматы

    Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Алматы до конца первого полугодия будут тестировать систему раннего оповещения о землетрясениях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ДЧС города, в конце прошлого года завершено строительство 28 сейсмостанций автоматизированной системы раннего оповещения (АСРО).

    Реализация проекта осуществлялась поэтапно: 2022 год - строительство 11 сейсмостанций, 2023 год - 17 сейсмостанций.

    - Система принята в опытную эксплуатацию и по зарубежному опыту проходит период апробации и находится в тестовом режиме. Период тестирования системы продлится ориентировочно до конца первого полугодия этого года, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    В 2021 году сообщалось, что в Алматы установят систему раннего оповещения при землетрясениях. 

    Система предназначена для получения в автоматическом режиме сигнала о приближении разрушительной сейсмической волны к городу и заблаговременного оповещения населения, в том числе с помощью мобильного приложения Darmen. Сигнал о землетрясении будет поступать в промежутке до 40 секунд.

    Теги:
    ДЧС МЧС Землетрясение Алматы Регионы Казахстана Землетрясение Регионы Безопасность
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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