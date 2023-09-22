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    16:51, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Систему раннего обнаружения лесных пожаров и единую базу очередности в детсады запустят в Казахстане

    Правительство РК
    Фото: пресс-служба Премьер-Министра РК.

    Новые меры по борьбе с лесными пожарами и процесс автоматизации очередей в детские сады рассмотрены на Комиссии по вопросам внедрения цифровизации под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Так, участники обсудили запуск системы раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам. В рамках нее территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма.

    Вместе с тем, предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров. Кроме того, беспилотные летательные аппараты планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации, а также обнаружения и спасения пострадавших.

    Напомним, в августе глава Правительства подписал постановление, предусматривающее приобретение 71 БПЛА и 12 водосливных устройств для подразделений МЧС РК. На эти цели из резерва Правительства выделено более 633 млн тенге.

    На заседании также обсуждены вопросы создания Единой базы учета очередности в дошкольные организации, разрабатываемой в рамках исполнения предвыборной программы Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Ее планируется запустить в пилотном режиме уже в октябре текущего года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике.

    Премьер-Министр подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски.

    Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы развития технологий искусственного интеллекта, перевода госуслуг в проактивный формат, цифровизации ключевых процессов госаппарата, автоматизации системы госконтроля и надзора субъектов бизнеса, что позволит исключить человеческий фактор при назначении проверок, а также ряд других.

    Теги:
    Правительство РК Пожар Образование
    Автор
    Ринат Дусумов
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