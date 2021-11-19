Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали казахстанские ученые

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали ученые Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева. Электронный ресурс позволит в режиме, близком к реальному времени, мониторить и прогнозировать паводковую ситуацию. Система содержит цифровые, координатные и картографические данные объектов инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

«На реках Восточно-Казахстанской области периодически возникает угроза затопления поселков, жилых домов. Поэтому перед нами стояла задача – разработать комплексную информационно-аналитическую систему, которая повысит эффективность контроля уровня воды в реках и позволит прогнозировать сезонные наводнения. Для точного моделирования речной гидравлики и возможных зон затопления мы используем программный комплекс MIKE, а также современные геоинформационные системы ArcGIS, QGIS, NextGIS. Они дают возможность улучшить качество прогнозирования ЧС. В результате мы получаем детальную информацию, необходимую для предотвращения паводковых ситуаций и затопления населенных пунктов», – отметила ученый ВКТУ, PhD Маржан Тогузова.

Ученые вуза также создали планшет агронома. Технология позволит агрономам мониторить ситуацию на сельскохозяйственных полях, исходя из которой можно учитывать возможные риски и принимать экономически выгодные решения.

«Приложение «Планшет агронома» – это универсальное приложение, которое предназначено для работы как в помещении, так и в полевых условиях. Оно позволяет использовать в сельскохозяйственных работах преимущества портативной электроники. Наличие архивов –история полей, карты, справочники и другие документы– упрощает и ускоряет процесс принятия решений специалистами. Приложение также содержит информацию о состоянии сельскохозяйственных полей, а также рекомендации по дальнейшему планированию полевых работ. Это, в свою очередь, позволит увеличить эффективность производства при наименьших затратах», – сообщила доктор технических наук Валентина Колпакова.