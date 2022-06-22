22 Июня 2022 18:15

Систему оплаты труда педагогов планируют изменить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил, что охват детей дошкольным обучением увеличился, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Национальном проекте «Качественное образование «Образованная нация» определена задача по обеспечению доступности и качества дошкольного воспитания и обучения (далее – ДВО). Местными исполнительными органами (далее – МИО) принимаются меры по обеспечению детей ДВО. В 2021 году охват детей от 1 до 3 лет увеличился на 8,1%, от 2 до 6 лет - на 11,2%. В 2021 году МИО открыты 534 дошкольных организаций на 45,2 тыс. мест», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Согласно пошаговому плану ввода и открытия дошкольных организаций на 2021-2025 годы, в регионах на 2022 год запланированы ввод и открытие 322 дошкольных организаций на 34,0 тыс. мест.

По данным МИО на 20 мая 2022 года регионами с начала года открыты 130 дошкольных организаций на 9459 мест, что позволило увеличить показатель охвата детей 2-6 лет дошкольным образованием до 88,6%.

«В целях увеличения охвата детей раннего возраста дошкольным образованием с учетом родительской потребности МИО запланирован ввод и открытие дошкольных организаций, в том числе яслей-садов. Также проводится работа по реорганизации детских садов в ясли-сады, по решению МИО дети предшкольного возраста переводятся в предшкольные классы школ, за счет высвобожденных мест открываются ясельные группы. Для достижения показателей Нацпроекта Министерством просвещения совместно с МИО разрабатывается и утверждается пошаговый план ввода и открытия дошкольных организаций», - отметил зампремьера.

По его словам, в дошкольных организациях работают 98,3 тыс. педагогов, из них 37,8 тыс. (38,4%) - в частных дошкольных организациях. Дополнительная потребность в педагогах составляет 9,8 тыс. человек, в том числе в частных организациях – 7,3 тыс.

«В рамках Закона РК «О статусе педагога» с 2020 года по 2023 годы предусмотрено ежегодное повышение заработной платы педагогов на 25%. В настоящее время Министерством прорабатывается вопрос по изменению системы оплаты труда педагогов, в том числе дошкольных организаций, по переходу на окладную систему оплаты», - заключил Е. Тугжанов.