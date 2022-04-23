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    11:49, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Систему оплаты проезда в автобусах планируют сменить в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ТОО «City Transportation Systems» депутатам столичного маслихата презентовали новую систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте города Нур-Султана от различных поставщиков. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый из поставщиков представил свои преимущества системы оплаты проезда. Это оплата с помощью банковской карты VISA и Mastercard, смартфона, оснащенного системой NFC, Bluetooth и другие. Введение новшества также включает в себя переход на онлайн-режим пополнения транспортных карт», - сообщили в ТОО.

    Депутаты маслихата указали на то, чтобы система была прозрачной, а новшество соответствовало всем необходимым требованиям для удобства пассажиров.

    «Мы готовы подключиться к тому, чтобы это все было прозрачно и при принятии решения не было сомнений в качестве и эффективности системы. Основными критериями для новой системы должны быть быстрый и плавный переход, эффективный контроль оплаты проезда и удобство для льготной категории граждан» - сказал депутат маслихата Нур-Султана Владислав Сергеев.

    По данным CTS, средний пассажиропоток в столичном общественном транспорте составляет 650 тысяч поездок. Пассажиры могут оплатить проезд двумя способами – транспортной картой и сканированием QR-кода, для этого имеются различные приложения. Стоимость проезда сегодня составляет 90 тенге.

    С октября прошлого года в столице на нескольких маршрутах общественного транспорта в пилотном режиме тестируется новая система оплаты проезда трех поставщиков. Обновленная система включает в себя переход на онлайн-режим пополнения транспортных карт.


    Теги:
    Маслихат Транспорт Астана Главная
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