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    Систему ИИ для оценки совместимости донора и реципиента создают в Казахстане

    Казахстанский стартап CortexAI разрабатывает систему искусственного интеллекта для трансплантологии. Она способна за считанные секунды определить вероятность совместимости донора и реципиента, сравнивая их иммунологические и генетические показатели. О возможностях разработки рассказал основатель и генеральный директор CortexAI Асылжан Абдуллаев в эфире программы «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    генеральный директор CortexAI Асылжан Абдуллаев
    кадр из видео

    По словам Асылжана Абдуллаева, первоначально стартап создавался как проект для онкологии. Однако после общения с участниками одного из международных мероприятий команда решила сосредоточиться на трансплантологии.

    Он отметил, что система позволяет врачам сравнивать данные донора и реципиента на единой платформе. В административную панель вносится медицинская информация обеих сторон, после чего 33 иммунологических и генетических фактора сопоставляются с ранее накопленными клиническими случаями с помощью алгоритмов машинного обучения. На основе этого система рассчитывает вероятность совместимости органов.

    По данным разработчиков, полный анализ занимает около 33 секунд. Это особенно важно при экстренной трансплантации. Например, после дорожно-транспортного происшествия некоторые органы пригодны для пересадки лишь в течение нескольких часов.

    Авторы проекта отмечают, что сегодня ручной расчет совместимости донора и реципиента, а также сравнение различных показателей в отдельных случаях могут занимать от 12 до 24 часов. Новая система призвана автоматизировать этот процесс.

    — Пока точность модели машинного обучения составляет 86 процентов. Мы планируем повысить этот показатель до уровня свыше 90 процентов, необходимого для клинического применения. Для этого привлекаются инвестиции, расширяются клинические испытания и пилотные проекты, — сообщил он.

    В настоящее время система проходит испытания в нескольких клиниках Астаны. По словам Асылжана Абдуллаева, врачи отмечают, что разработка может сократить время принятия решений при трансплантации и повысить эффективность использования донорских органов. При этом он подчеркнул, что окончательное решение всегда остается за медицинскими специалистами, а система искусственного интеллекта используется лишь как вспомогательный инструмент.

    О том, кто может стать донором крови в Казахстане, можете прочитать по ссылке.

     

    Искусственный интеллект Бүгін Live JIBEK JOLY Трансплантология ИИ
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор