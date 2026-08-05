Систему ИИ для оценки совместимости донора и реципиента создают в Казахстане

Казахстанский стартап CortexAI разрабатывает систему искусственного интеллекта для трансплантологии. Она способна за считанные секунды определить вероятность совместимости донора и реципиента, сравнивая их иммунологические и генетические показатели. О возможностях разработки рассказал основатель и генеральный директор CortexAI Асылжан Абдуллаев в эфире программы «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Асылжана Абдуллаева, первоначально стартап создавался как проект для онкологии. Однако после общения с участниками одного из международных мероприятий команда решила сосредоточиться на трансплантологии.

Он отметил, что система позволяет врачам сравнивать данные донора и реципиента на единой платформе. В административную панель вносится медицинская информация обеих сторон, после чего 33 иммунологических и генетических фактора сопоставляются с ранее накопленными клиническими случаями с помощью алгоритмов машинного обучения. На основе этого система рассчитывает вероятность совместимости органов.

По данным разработчиков, полный анализ занимает около 33 секунд. Это особенно важно при экстренной трансплантации. Например, после дорожно-транспортного происшествия некоторые органы пригодны для пересадки лишь в течение нескольких часов.

Авторы проекта отмечают, что сегодня ручной расчет совместимости донора и реципиента, а также сравнение различных показателей в отдельных случаях могут занимать от 12 до 24 часов. Новая система призвана автоматизировать этот процесс.

— Пока точность модели машинного обучения составляет 86 процентов. Мы планируем повысить этот показатель до уровня свыше 90 процентов, необходимого для клинического применения. Для этого привлекаются инвестиции, расширяются клинические испытания и пилотные проекты, — сообщил он.

В настоящее время система проходит испытания в нескольких клиниках Астаны. По словам Асылжана Абдуллаева, врачи отмечают, что разработка может сократить время принятия решений при трансплантации и повысить эффективность использования донорских органов. При этом он подчеркнул, что окончательное решение всегда остается за медицинскими специалистами, а система искусственного интеллекта используется лишь как вспомогательный инструмент.

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