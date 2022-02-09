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Системная работа по подготовке к посевной кампании проводится в Акмолинской области

9 Февраля 2022 06:12
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Системная работа по подготовке к посевной кампании проводится в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аграриями Акмолинской области осуществлена 100% засыпка семян сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года в объеме 529,8 тысяч тонн. О подготовке к весенне-полевым работам 2022 года на прошедшем брифинге рассказал и.о. руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Еркеш Аленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Акмолинская область - один из основных сельскохозяйственных регионов, доля которой в валовой продукции сельского хозяйства республики составляет 10%.

«Анализируя итоги прошлого года, отмечаю, что благодаря организованному проведению всего комплекса весенне-полевых и уборочных работ, даже несмотря на сложные природно-климатические условия, аграриями области собран неплохой урожай - 4 млн тонн зерна при урожайности 9,1 центнеров с га, при этом качество урожая по классности и клейковине выше, чем в 2020 году. На пшеницу третьего класса приходится 90% зерна», - поделился спикер.

По словам Е. Аленова, валовый сбор масличных культур составил более 140 тысяч тонн, картофеля и овощей - 268 и 48 тысяч тонн, соответственно. Агропромышленный комплекс региона в полном объеме обеспечил внутренние потребности в семенах, кормах, продовольственном и фуражном зерне. Кроме того, в прошлом году свыше 2 млн тонн зерна экспортировано в 27 стран ближнего и дальнего зарубежья и 1,2 млн тонн зерна реализовано внутри республики.

«На сегодняшний день основной нашей задачей является подготовка к организованному проведению весенне-полевых работ 2022 года. Проведена 3-кратная обработка паров на площади 807 тысяч га, вспашку зяби провели на площади более 1 млн га. Аграриями области осуществлена 100% засыпка семян сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года в объеме 529,8 тысяч тонн», - отметил Е. Аленов.

В области в текущем году по предварительной структуре посевных площадей планируется провести яровой сев на площади 5,1 млн га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры на площади 4,6 млн га, масличные культуры - на площади 277,6 тысяч га.

«Для полного обеспечения нужд животноводства в кормах, в области проводится целенаправленная работа по увеличению посевных площадей кормовых культур. Планируем в текущем году расширить площадь кормовых культур с учетом кукурузы до 195 тысяч га, что на 19,7 тысяч га больше, чем в 2021 году. Картофель и овощи с учетом населения будут размещены на площади 16,8 и 2,7 тысяч га, соответственно», - рассказал спикер.

Сельхозформирования могут рассчитывать на возмещение затрат в размере 70% за фактически приобретенные элитные семена и 50% - за семена первой репродукции и гибридов 1-го поколения. Объем субсидий на этот год составляет 789 млн тенге, что позволит увеличить удельный вес семян высоких репродукций в общем объеме до 85%.

«Управлением продолжится работа и по расширению площади применения средств защиты растений против особо опасных вредителей и болезней, в части удешевления затрат аграриев на приобретение пестицидов до 50%, за счет выделенных в этом году более 8 млрд тенге. Все проводимые мероприятия в отрасли растениеводства направлены на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение их качества», - добавил Е. Аленов.

Одним из важных вопросов развития агропромышленного комплекса является обновление машинно-тракторного парка. По итогам 2021 года сельхозтоваропроизводителями области приобретено 2187 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 63 млрд тенге, из которых 465 тракторов, 345 комбайнов и 101 посевной комплекс.

«Существенную роль в увеличении парка техники сыграли такие меры государственной поддержки, как инвестиционное субсидирование и субсидирование ставок вознаграждения по лизингу техники. В посевной кампании этого года будут участвовать 14,8 тысяч тракторов, 16,4 тысяч сеялок и 1,4 тысяча высокопроизводительных посевных комплексов. Готовность сельхозтехники к посевной кампании составляет 90%», - пояснил Е. Аленов.

По словам спикера, для своевременного проведения весенне-полевых работ начата работа по форвардному закупу зерна. На текущий год в Акмолинскую область доведена квота в объеме 413,6 тысяч тонн на сумму 22,7 млрд тенге.

В целом, в области проводится системная работа по подготовке и проведению посевной кампании.

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#Акмолинская область   #Минсельхоз   #Урожай   #Сельское хозяйство   #Регионы  
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Автор:

Оксана Матасова

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