Системы поиска работников на шахтах внедряет МЧС Казахстана

– В настоящее время на базе нашего территориального подразделения по Карагандинской области в пилотном режиме внедряются системы позиционирования и поиска работников угольных шахт, а также мониторинга уровня загазованности, – сообщил министр Чингис Аринов.

По его словам, такие технологии помогут оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации под землей и снизить риски гибели шахтеров.

МЧС намерено расширить этот опыт на другие объекты промышленности в рамках общей политики по снижению травматизма и предотвращению техногенных аварий.

Ранее мы сообщали, что на объектах промышленности в Казахстане будет создаваться самостоятельная отдельная служба производственного контроля.