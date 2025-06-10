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    12:03, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Системы поиска работников на шахтах внедряет МЧС Казахстана

    Сегодня на заседании Правительства министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов озвучил меры по повышению промышленной безопасности в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    шахта
    Фото: centrspas.kz

    – В настоящее время на базе нашего территориального подразделения по Карагандинской области в пилотном режиме внедряются системы позиционирования и поиска работников угольных шахт, а также мониторинга уровня загазованности, – сообщил министр Чингис Аринов.

    По его словам, такие технологии помогут оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации под землей и снизить риски гибели шахтеров.

    МЧС намерено расширить этот опыт на другие объекты промышленности в рамках общей политики по снижению травматизма и предотвращению техногенных аварий.

    Ранее мы сообщали, что на объектах промышленности в Казахстане будет создаваться самостоятельная отдельная служба производственного контроля. 

     

    Теги:
    МЧС Шахты Безопасность Чингис Аринов
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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