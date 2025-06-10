Системы поиска работников на шахтах внедряет МЧС Казахстана
Сегодня на заседании Правительства министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов озвучил меры по повышению промышленной безопасности в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
– В настоящее время на базе нашего территориального подразделения по Карагандинской области в пилотном режиме внедряются системы позиционирования и поиска работников угольных шахт, а также мониторинга уровня загазованности, – сообщил министр Чингис Аринов.
По его словам, такие технологии помогут оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации под землей и снизить риски гибели шахтеров.
МЧС намерено расширить этот опыт на другие объекты промышленности в рамках общей политики по снижению травматизма и предотвращению техногенных аварий.
Ранее мы сообщали, что на объектах промышленности в Казахстане будет создаваться самостоятельная отдельная служба производственного контроля.