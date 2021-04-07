Системами оповещения оснастят жамбылские водохранилища

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Состояние жамбылских водохранилищ и их наполняемость обсуждали на совещании в акимате Жамбылской области под председательством акима области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на сегодня Тасоткельское водохранилище заполнено на 78%, Терс-Ащибулакское – на 80%. Заполняемость находящегося близ Тараза, на территории Кыргызской Республики, Кировского водохранилища составила 75%.

Участники совещания говорили о необходимости установить систему оповещения населения на 14 водохранилищах, расположенных выше близлежащих населенных пунктов и хозяйственных объектов. Водохранилище «Тасоткель» требует проведения инженерно-геологических работ на предмет устойчивости тела плотины при максимальных нагрузках.

Из-за регулярного разрушения бетонного заграждения и берегов реки Талас под угрозой подтопления всё еще находится поселок Красная Звезда Байзакского района. В ходе обсуждения аким Байзакского района Нуржан Нуржигитов сообщил о невозможности выделения средств на ремонт объекта из местного бюджета, так как тот находится на балансе города Тараза. Также он объяснил, что причиной подтопления дворов в селе Сарыкемер стали закрытые арыки. На сегодня проблема решена, силами предприятия «Байзак Су» обустроен новый арык.

По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Аслана Оразбекова, требуют ремонта 19 водохранилищ, находящихся на балансе КГП «Жамбыл су коймалары». Речь идет об укреплении тела плотин, приведении в порядок водораспределительных механизмов. Семь из них отремонтируют в этом году, остальные – в 2022.

За прошедшие пять лет в ремонт жамбылских водохранилищ было вложено около миллиарда тенге. Аслан Оразбеков предложил закупить специальную технику для обслуживания водных объектов.

Бердибек Сапарбаев поручил управлению экономики и бюджетного планирования рассмотреть данный вопрос и поинтересовался, насколько в процентном выражении заполнены водохранилища. На более чем на 90% заполнены 62 водохранилища, остальные - от 30% до 50%, последовал ответ.

«Главный вопрос на сегодня - постоянно контролировать уровень воды и по максимуму собрать ту влагу, что предоставляет нам природа», - подчеркнул аким области.

По итогам совещания всем акимам и руководителям ответственных управлений в кратчайшие сроки было поручено оснастить водохранилища системами оповещения.

По информации управления сельского хозяйства Жамбылской области, строительство трех водохранилищ на территории региона позволит гарантированно подавать аграриям воду на полив в вегетационный период. Планируется построить водохранилища Ыргайты на реке Ыргайты и Калгутты на реке Калгутты в Кордайском районе, а также водохранилище Акмола на реке Талас в Байзакском районе. После ввода в строй данных объектов повысится эффективность доставки поливной воды на 34,5 тысячи гектаров орошаемых земель. Сейчас в регионе завершены работы по реконструкции водохранилищ Караконуз, Тасоткель, Ынталы, что дало возможность обеспечить доступ влаги на 44,3 тысячи га земель.

Напомним, в южных областях Казахстана периодически возникает проблема нехватки поливной воды. В государственной программе по развитию Агропромышленного комплекса страны на 2017 - 2021 годы предусмотрены мероприятия по повышению эффективности эксплуатации инфраструктуры гидротехнических сооружений. В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Площадь орошаемых земель составляет 114 тысяч гектаров. Принимаются меры по возвращению в государственную собственность поливных земель и передаче водохозяйственных объектов из коммунальной собственности в республиканскую для проведения капитального ремонта и полноценного их содержания.