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Система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал, как должна выстроиться система здравоохранения, а также поручил уделить особое внимание массовому и детскому спорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Особое значение имеет модернизация отечественного здравоохранения. В условиях пандемии актуальность этой проблемы стала очевидной, система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов, ставить во главу угла их интересы, здоровье и жизнь. Переход к такой модели возможен за счет персонификации, внедрения цифровых инструментов, расширения доступа людей к квалифицированной врачебной помощи», - сказал Касым-Жомарт Токаев на открытии сессии Парламента седьмого созыва.
В этой связи, как отметил Глава государства, особую роль играет развитие превентивной медицины, основанной на профилактике и ранней диагностике заболеваний.
«Здоровый образ жизни граждан – базовые условия формирования здоровой нации. Поэтому следует уделить особое внимание массовому и детскому спорту, о чем я уже сказал в Послании. Хочу повторить – это приоритетная задача, имеющая стратегическое значение. По моему поручению Правительство пересмотрело подходы к финансированию массового и детского спорта, он будет обеспечен значительно большими ресурсами для развития. Эта задача должна быть на контроле депутатов Парламенте», - заявил Глава государства.
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