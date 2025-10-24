Система власти претерпела существенные изменения — Президент Казахстана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Осуществляются и другие важные инициативы на пути построения Справедливого Казахстана. Граждане получили возможность непосредственно участвовать в принятии решений, влияющих на судьбу страны. Введены прямые выборы акимов сел, районов и городов областного значения. Полностью обновился корпус сельских акимов и на 25% — районных. Таким образом, система власти претерпела существенные изменения. В обществе утвердился принцип «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство, — сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что можно прямо сказать, что столь масштабных преобразований в системе государственного управления в данном регионе прежде не было.
— Мы сплоченно претворяем в жизнь эффективные политические реформы, благодаря которым в обществе началась глубокая трансформация. Приступили к реализации реформ в очень сложный для всего человечества период. Пандемия, санкционное противостояние мировых держав, разрушение традиционных торговых маршрутов, различные конфликты и войны нанесли огромный ущерб развитию стран по всему миру. Последствия этой ситуации затронули и Казахстан. Однако мы своевременно приняли необходимые меры. Сохраняя потенциал отечественной экономики, продолжили ее динамичное развитие. С 2019 года рост экономики страны составил 16%, в этом году данный показатель приблизился к 137 трлн тенге, или 291 млрд долларов. Возможно, и эти цифры удастся превзойти. Это показывает, что Казахстан обладает крупнейшей экономикой в нашем регионе. ВВП на душу населения увеличился на 47%, достигнув 14 400 долларов. Это один из самых высоких уровней среди стран СНГ. Объем золотовалютных резервов Казахстана достиг 58 млрд долларов. За семь лет внешнеторговый оборот увеличился на 83%, на сегодняшний день его объем составляет 142 млрд долларов, — сообщил Президент.