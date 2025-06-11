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    08:59, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Система учета воды автоматизирована на магистральном канале в Жамбылской области

    В Жамбылской области успешно реализован пилотный проект по автоматизации учета и контроля воды на ветвях К1 и «Далакайнар» в конце магистрального канала ТМК в Шуском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

    Система учета воды автоматизирована на магистральном канале в Жамбылской области
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Объект находится в ведении местного филиала «Казводхоза».

    Система своевременно сообщает диспетчеру об объемах воды, подаваемой по каналу. Для обеспечения постоянного контроля за техническим состоянием и безопасностью оборудования объект оснащен двумя камерами с обзором на 360 градусов, ведущими круглосуточное наблюдение, установлено специальное заграждение.

    Автоматизация позволит четко регулировать подачу воды по каналу, что значительно снизит ее потери. С помощью эффективных стратегий, основанных на данных из различных источников, водные ресурсы будут распределяться стабильно и справедливо. Это повысит доступность воды для сельского хозяйства.

    - Новая система значительно упростит учет воды. Реализованный пилотный проект – еще один шаг в направлении цифровизации водной отрасли, который может стать эффективной моделью модернизации ирригационной инфраструктуры, - сообщил директор Жамбылского филиала «Казводхоза» Кайрат Аманов.

    Ранее сообщалось о том, что воду незаконно использовали для полива рисовых полей в Кызылординской области.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Вода Жамбылская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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