Система учета воды автоматизирована на магистральном канале в Жамбылской области
В Жамбылской области успешно реализован пилотный проект по автоматизации учета и контроля воды на ветвях К1 и «Далакайнар» в конце магистрального канала ТМК в Шуском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Объект находится в ведении местного филиала «Казводхоза».
Система своевременно сообщает диспетчеру об объемах воды, подаваемой по каналу. Для обеспечения постоянного контроля за техническим состоянием и безопасностью оборудования объект оснащен двумя камерами с обзором на 360 градусов, ведущими круглосуточное наблюдение, установлено специальное заграждение.
Автоматизация позволит четко регулировать подачу воды по каналу, что значительно снизит ее потери. С помощью эффективных стратегий, основанных на данных из различных источников, водные ресурсы будут распределяться стабильно и справедливо. Это повысит доступность воды для сельского хозяйства.
- Новая система значительно упростит учет воды. Реализованный пилотный проект – еще один шаг в направлении цифровизации водной отрасли, который может стать эффективной моделью модернизации ирригационной инфраструктуры, - сообщил директор Жамбылского филиала «Казводхоза» Кайрат Аманов.
Ранее сообщалось о том, что воду незаконно использовали для полива рисовых полей в Кызылординской области.