Система учета воды автоматизирована на магистральном канале в Жамбылской области

Объект находится в ведении местного филиала «Казводхоза».

Система своевременно сообщает диспетчеру об объемах воды, подаваемой по каналу. Для обеспечения постоянного контроля за техническим состоянием и безопасностью оборудования объект оснащен двумя камерами с обзором на 360 градусов, ведущими круглосуточное наблюдение, установлено специальное заграждение.

Автоматизация позволит четко регулировать подачу воды по каналу, что значительно снизит ее потери. С помощью эффективных стратегий, основанных на данных из различных источников, водные ресурсы будут распределяться стабильно и справедливо. Это повысит доступность воды для сельского хозяйства.

- Новая система значительно упростит учет воды. Реализованный пилотный проект – еще один шаг в направлении цифровизации водной отрасли, который может стать эффективной моделью модернизации ирригационной инфраструктуры, - сообщил директор Жамбылского филиала «Казводхоза» Кайрат Аманов.

Ранее сообщалось о том, что воду незаконно использовали для полива рисовых полей в Кызылординской области.