2 Июня 2022 16:30

Система торговли выбросами расширится к 2026 году - Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2026 года планируется расширение системы торговли выбросами по видам экономической деятельности и другим парниковым газам. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весь мир в настоящее время стоит перед угрозой глобального изменения климата. Изменение климата повлияло на мировую политику в области развития энергетики. Экономическое давление на угольную отрасль усиливается. Крупные финансовые институты полностью отказались от проектов, связанных с углем, в пользу зеленых технологий. Это положительно сказалось на конкурентоспособности технологий возобновляемых источников энергий. Стоимость строительства и эксплуатации объектов ВИЭ за последние 10 лет снизилась в три раза», - сказал министр экологии РК на ІІ Международном экологическом конгрессе «ECOJER».

По его словам, на сегодняшний день наблюдается устойчивый тренд декарбонизации крупных экономик мира.

«Количество стран, заявивших о целях по углеродной нейтральности и, соответственно, отказа от угля, ежегодно растет. К этой инициативе присоединился и Казахстан. На сегодня по поручению Главы государства ведется работа по доработке Стратегии достижения углеродной нейтральности до 2060 года, а также по обновлению определяемого на национальном уровне вклада в рамках Парижского соглашения. Для достижения нулевого баланса выбросов предстоят значительные изменения в части расширения использования ВИЭ, повышения энергоэффективности и перехода на биотопливо и водород», - пояснил глава ведомства.

Как подчеркнул Сериккали Брекешев, одним из инструментов достижения обязательств по Парижскому соглашению является система торговли выбросами. Это считается рыночным механизмом по снижению выбросов парниковых газов.

Минэкологией РК уже начата работа по сближению европейской и казахстанской систем. Начиная с 2026 года, планируется расширение системы по видам экономической деятельности и другим парниковым газам.

«Наряду с выполнением обязательств по Парижскому соглашению это позволит избежать полной уплаты пограничного углеродного налога в ЕС нашими экспортерами», - добавил министр.