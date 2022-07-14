14 Июля 2022 12:00

Система распределения доходов необъективна – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос неравномерного распределения доходов между уровнями бюджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сохраняет свою остроту вопрос справедливого распределения доходов между уровнями бюджетов. В условиях жесткой фискальной централизации система распределения доходов необъективна. Все регионы, за исключением четырех, превратились в дотационные и зависят от центра. По сути, они не мотивированы увеличивать собираемость налогов. В результате образуется нехватка собственных средств», – сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, местные бюджеты покрывают только пятую часть от необходимого финансирования.

«Остальное возможно получить, только «договорившись» с центром. Об этом я уже говорил. Все изменения в текущих бюджетах требуют рассмотрения на заседаниях РБК (республиканской бюджетной комиссии) и маслихатов, что часто приводит к излишней бюрократии и затягиванию сроков. В итоге – социальные ожидания граждан не оправдываются», - подчеркнул Глава государства.

«Имеются факты, когда строительно-монтажные работы начинаются лишь на третий год. При этом сложившаяся система ставит во главу угла своевременность и полноту освоения бюджетных средств. А эффективность расходов и качество выполненных работ остаются на втором плане», - добавил К. Токаев.