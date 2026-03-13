Система раннего прогнозирования водопотребления разрабатывается в Казахстане

В рамках проекта проводится формирование единой базы данных ирригационной инфраструктуры на юге Казахстана, определение границ орошаемых земель, а также применение технологий дистанционного зондирования Земли для мониторинга состояния сельскохозяйственных полей.

Создаваемая система предусматривает цифровизацию процессов водопользования, включая подачу заявок, заключение договоров и учет водопотребления. Также система позволит выявлять случаи незаконного водопользования и несанкционированного полива сельскохозяйственных земель с использованием космического мониторинга.

— Реализация проекта направлена на повышение прозрачности распределения водных ресурсов, усиление контроля за использованием поливной воды и внедрение современных цифровых инструментов управления водными ресурсами в сельском хозяйстве, — сообщил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

О том, как Казахстан будет переходить к долгосрочному планированию водных ресурсов, можете прочитать в материале Kazinform.