    00:45, 13 Март 2026 | GMT +5

    Система раннего прогнозирования водопотребления разрабатывается в Казахстане

    НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Министерство водных ресурсов и ирригации реализует проект по созданию системы раннего прогнозирования водопотребления, передает Kazinform.

    водохранилище Кызылординской области
    Фото: акимат Жанакорганского района

    В рамках проекта проводится формирование единой базы данных ирригационной инфраструктуры на юге Казахстана, определение границ орошаемых земель, а также применение технологий дистанционного зондирования Земли для мониторинга состояния сельскохозяйственных полей.

    Создаваемая система предусматривает цифровизацию процессов водопользования, включая подачу заявок, заключение договоров и учет водопотребления. Также система позволит выявлять случаи незаконного водопользования и несанкционированного полива сельскохозяйственных земель с использованием космического мониторинга.

    — Реализация проекта направлена на повышение прозрачности распределения водных ресурсов, усиление контроля за использованием поливной воды и внедрение современных цифровых инструментов управления водными ресурсами в сельском хозяйстве, — сообщил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

    О том, как Казахстан будет переходить к долгосрочному планированию водных ресурсов, можете прочитать в материале Kazinform.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
