Система раннего обнаружения тонущих необходима во всех регионах - глава МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК назвали причины, по которым казахстанцы гибнут на воде, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил глава МЧС Чингис Аринов, 95% утонувших зарегистрированы в запрещенных местах. В связи с чем, совместно с акиматами ежегодно увеличивается количество разрешенных мест для купания и отдыха.

- Сегодня по стране их 708, данные размещены на платформе «2GIS». До конца июня дополнительно будут открыты еще 33 пляжа. Тем не менее этого недостаточно, и мы продолжим работу в данном направлении, - заявил министр.

В то же время, по его словам, отдельные пляжи не соответствуют установленным требованиям и санитарным нормам, что приводит к негативным последствиям. Так, в прошлом году на разрешенных местах утонуло 5 человек.

Также министр отметил, что отдыхающими активно используются гидроциклы, неправильная эксплуатация которых несет риски гибели.

- Отдельно отмечу, что согласно Предпринимательскому кодексу проверки пляжей министерством осуществляются только после произошедших фактов гибели на их территории. В этой связи, акиматам необходимо усилить контроль за инфраструктурой мест отдыха при выдаче разрешений. Министерству транспорта провести проверки маломерных судов, - сказал Чингис Аринов.

Особое внимание МЧС уделяет вопросу безопасности детей. До начала и весь купальный период спасатели обучают детей плаванию, навыкам спасения и оказанию первой помощи.

- Основная причина гибели детей - оставление их без присмотра взрослых. В связи с этим, мы проводим инструктажи с родителями и воспитателями детских лагерей. В настоящее время по стране функционируют свыше 30-ти детских лагерей, расположенных вблизи водоемов. Из них только 19 имеют оборудованные места для купания детей. Министерству просвещения совместно с акиматами в срочном порядке необходимо принять меры по безопасности детей в лагерях, - отметил глава МЧС.

Принимая во внимание, что купание в алкогольном состоянии может привести к гибели, МЧС совместно с полицией проводятся патрулирования и рейды по разрешенным и запрещенным местам. С начала года их проведено свыше 26 тысяч, к адмответственности привлечено порядка 3 тысяч нарушителей, с 1 июня - 49 человек.