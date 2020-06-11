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Система присуждения образовательных грантов изменилась в Казахстане

11 Июня 2020 16:33
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Система присуждения образовательных грантов изменилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев рассказал, как в текущем год будут присуждаться образовательные гранты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году одно из самых основных новшеств, это то, что образовательные гранты присуждаются на основе образовательных программ. То есть, если раньше у нас был перечень специальностей, был конкретный классификатор специальностей, в рамках которого отмечался государственный образовательный заказ на конкретные специальности, допустим: математика, физика, химия, биология и так далее. То теперь у нас государственный заказ распределяется на группы образовательных программ. То есть абитуриенты выбирают до 4 групп образовательных программ, когда подают на конкурс и выигрывают соответствующий грант на группу образовательных программ. И уже когда ему присуждается соответствующий сертификат гранта, то он уже приходя в высшее учебное заведение выбирает образовательную программу, которая входит в эту группу образовательных программ», - пояснил Адилет Тойбаев в ходе онлайн-брифинга на площадке МОН в Фейсбук.

По его словам, в этом году не будут указываться конкретные специальности.

«А образовательную программу он (абитуриент) уже выбирает в вузе. Еще одно новшество - это электронное свидетельство и электронный сертификат ЕНТ. У нас также по гранту будет выдаваться электронное свидетельство», - добавил Адилет Тойбаев.


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#Образование   #Вузы   #МОН  
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Серик Сабеков

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