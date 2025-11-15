Система подачи предложений через QR-код запущена для жителей Шымкента

Проект «Вклад граждан в развитие Шымкента», инициированный акимом города Габитом Сыздыкбековым, предоставляет возможность горожанам свободно и легко делиться своими идеями о развитии города.

В ходе регулярных встреч акима с населением и его поездок по городу поступает много предложений и инициатив от жителей, касающихся инфраструктуры города, общественных пространств и социальных вопросов. Теперь эти мнения будут приниматься через специальную цифровую систему.

Фото: управление внутренней политики и по делам молодежи Шымкента

В рамках проекта в ближайшее время будут установлены QR-коды в общественных местах, учреждениях, на автобусных остановках и в самих автобусах. Сканировав код, любой житель сможет онлайн отправить свое предложение по вопросам развития города. Это — простой и доступный способ для граждан дать обратную связь.

Аким города Габит Абдимажитович отметил, что основная цель этого проекта — дать каждому гражданину возможность внести свой вклад в развитие Шымкента. Все поступившие предложения будут тщательно рассмотрены, и на основе наиболее актуальных и полезных идей будут приниматься конкретные решения.

Этот проект является важным шагом для укрепления открытого диалога между акиматом и жителями города, а также для обеспечения прямого участия общества в управлении городом. В результате этой инициативы откроется возможность для жителей активно участвовать в жизни города, а общая ответственность за его развитие будет возрастать.