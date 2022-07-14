14 Июля 2022 13:15

Система ОСМС оказалась неэффективной - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что реального результата в системе обязательного социального медицинского страхования нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что объем средств, выделяемых на медицину, увеличился, накопленные здесь проблемы не решаются. Система обязательного социального медицинского страхования оказалась неэффективной, реального результата нет. Около трех млн человек остались вне медицинской страховки, в результате чего они не могут полноценно пользоваться услугами здравоохранения», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Президент подчеркнул, что Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам необходимо подготовить предложения по совершенствованию системы медицинского страхования.

«Следующий актуальный вопрос - цифровизация системы здравоохранения. Эта работа идет очень медленно. В целом, сегодняшний уровень цифровизации не облегчает работу врачей», - считает Касым-Жомарт Токаев.

Также, по словам Президента, в сфере здравоохранения функционирует более 40 информационных систем.

«Каждая система имеет свои недостатки. А министерство, в свою очередь, избегает ответственности и не принимает конкретных решений. Последствия же испытывают врачи и граждане. Правительство должно немедленно решить эту проблему», - сказал Глава государства.