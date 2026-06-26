Система фиксации средней скорости охватила 2 тыс. км платных дорог Казахстана

На республиканских автомобильных дорогах Казахстана построено 38 надземных пешеходных переходов, а к 2026 году завершено строительство 65 объездных дорог вокруг населенных пунктов. Об этом говорится в ответе Министерства транспорта РК на запрос корреспондента Kazinform.

В ведомстве сообщили, что строительство объездных дорог позволяет перенаправить транзитный транспорт за пределы населенных пунктов, что способствует повышению безопасности дорожного движения.

— Для перенаправления транзитного потока из населённых пунктов строятся объездные дороги — к 2026 году их возведено уже 65. Параллельно с этим обустраиваются пешеходные переходы на республиканских дорогах, включая 38 надземных пешеходных мостов, обеспечивающих безопасность движения как для водителей, так и для пешеходов, — говорится в ответе министерства.

Также в Министерстве транспорта рассказали о промежуточных результатах работы по снижению аварийности на дорогах.

По данным ведомства, по итогам 2025 года количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах республиканского значения сократилось на 5%.

В министерстве отметили, что работа по повышению безопасности ведется совместно с Министерством внутренних дел. Анализ причин ДТП показывает, что 91% аварий связаны с нарушением транспортной дисциплины водителями.

В связи с этим особое внимание уделяется контролю скоростного режима. Система фиксации средней скорости уже внедрена на 2 тыс. километров платных автомобильных дорог.

— Результат показывает, что количество ДТП на этих участках сократилось на 15%, — сообщили в Министерстве транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что реализуемые комплексные меры направлены на дальнейшее снижение аварийности и повышение безопасности дорожной инфраструктуры.

Ранее Kazinform рассказал, какие дороги строят и ремонтируют в Казахстане.