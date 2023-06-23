Сирота 10 лет добивался включения в очередь на соцжилье в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Выпускник Костанайского детского центра оказания специальных социальных услуг Руслан Конакбаев не стал пускать на самотек вопрос с получением жилья. И как оказалось - не зря. Поставлен в очередь он был в 2013, а мог - с 2009. Как костанаец добился справедливости и был на защите своих прав, Руслан Конакбаев рассказал в беседе корреспонденту МИА «Казинформ».

История с жилищным вопросом встала сразу после выпуска с детского центра - в 2020 году.

«Сначала я обратился в отдел энергетики и ЖКХ акимата Костаная. Обращения были рассмотрены. И было принято решение о предоставлении временного жилья до получения постоянного с государственного жилищного фонда, — рассказывает Руслан. —Временное жилье, естественно, было не в лучшем виде. Его нужно было приводить в порядок. Что я и сделал. Но свое жилье - есть свое. И понимая это, я обратился в отдел жилищных отношений, чтобы получить информацию об очередности на получение собственного жилья. Были обращения и в областной акимат, и даже встреча с акимом области. Ответы госорганов дублировались и конкретной информации получить я не мог».

Как выяснилось в ходе разбирательств с очередностью, Руслана поставили как ребенка, оставшегося без попечения родителей, в очередь с 2013 года. С этого момента он был 1162 в очереди.

«Я обратился по этому вопросу к адвокату, мне прояснили ситуацию. И как оказалось, в очередь должны были поставить меня не с 2013 года, а с 2009. И мы подали в суд. Суд признал факт бездействия руководства детского дома. Детский дом, в свою очередь, понимая, что такие упущения с их стороны были, пришли на предварительном судебном заседании к медитативному соглашению», - добавил Руслан.

По истечению 10 дней, по словам Руслана Конакбаева, определение суда вступит в законную силу, после чего он может смело обращаться в отдел жилищных отношений с заявлением о постановке в очередь не с 2013 года, а с 23 июня 2009 года.

«Если смотреть по спискам, которые были предоставлены суду отделом жилищных отношений, то с 2009 года на сегодняшний день в списке числятся только 5 человек. И по факту я пятый в очереди на получение квартиры. Скажем так, в первой десятке», - отмечает Руслан.

Костанаец сейчас учиться, и успевает работать юристом в частной компании. Он надеется, что все эти дела с квартирным вопросом в ближайшем будущем будут закрыты и он сможет обрести, наконец, собственную крышу над головой. Руслан Конакбаев рекомендует ребятам, кто оказался в такой же жизненной ситуации и не имеет поддержки, отстаивать свои законные права.

«Я бы порекомендовал ребятам обращаться за защитой своих прав в прокуратуру. А также для детей сирот - обращаться в суд о постановке на очередь с 2009 года. Данной категории граждан нужно понимать, что они имеют право встать в очередь с 2009 года», - подытожил он.