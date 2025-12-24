РУ
    Сирийского преступника впервые за 15 лет депортировали на родину из Германии

    Германия впервые с начала войны в Сирии осуществила депортацию сирийского гражданина на родину, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Сирийского преступника впервые за 15 лет депортировали на родину из Германии
    Фото: Arnulf Hettrich/imageBROKER/picture alliance

    37-летний мужчина был передан властям в Дамаске после отбытия наказания в исправительном учреждении федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

    Сириец был осужден за особо тяжкое ограбление, причинение телесных повреждений и вымогательство. Он прибыл в Германию в 2015 году, однако из-за совершенных преступлений миграционная служба Гельзенкирхена отказала ему в продлении вида на жительство и обязала покинуть страну.

    После того как требование не было выполнено добровольно, власти приняли решение о принудительной депортации. Мужчину доставили в Сирию авиарейсом под конвоем полиции.

    Как отмечают немецкие СМИ, это первый случай депортации сирийского с 2011–2012 годов. Политические обозреватели называют произошедшее важным символическим шагом и значимым прецедентом в миграционной политике страны.

    Параллельно немецкие власти провели еще одну депортацию: из Баварии в Афганистан был выслан осужденный за умышленное нанесение телесных повреждений. Это уже вторая подобная операция за последние дни.

    Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что курс правительства остается жестким: преступники и лица, представляющие угрозу общественной безопасности, должны покидать страну. По его словам, речь идет о контроле, последовательности и нулевой терпимости к уголовным правонарушениям.

    Проведение депортаций в Афганистан и Сирию закреплено в коалиционном соглашении правящей коалиции. Немецкие власти подчеркивают, что возобновление рейсов в Сирию стало возможным на фоне изменений политической ситуации в стране за последний год.

    Ранее сообщалось, что США предлагают нелегалам $3000 за добровольную депортацию до конца года.

