Сирия откроет два новых КПП для доставки помощи пострадавшим от землетрясения

АММАН.КАЗИНФОРМ – Президент Сирии согласился открыть два новых контрольно-пропускных пункта из Турции на удерживаемый повстанцами северо-запад страны, чтобы доставить крайне необходимую помощь и оборудование для помощи миллионам жертв землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ООН.

Планируется открытие новых пограничных пунктов «Баб ас-Салам» и «Ар-Раи» из Турции, которые будут действовать пока в течение трех месяцев.

Это решение поприветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я приветствую сегодняшнее решение президента Сирии Башара Асада открыть два контрольно-пропускных пункта Баб-ас-Салам и Аль-Раи из Турции на северо-запад Сирии на начальный период в три месяца, чтобы обеспечить своевременную доставку гуманитарной помощи», — заявил Гутерриш.

Объявление о таком решении последовало за прошедшей накануне встречей в Дамаске между президентом Сирии Башаром Асадом и заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

Официальное заявление Гутерриша было сделано во время закрытого заседания Совета Безопасности ООН, на котором, по словам дипломатов, Гриффитс объявил о согласии Башара Асада открыть два новых перехода во время виртуального брифинга, сообщает Euronews.

Постоянный представитель Сирии в ООН Бассам Саббаг заявил, что Асад провел «позитивную и конструктивную встречу» с Гриффитсом и «подтвердил необходимость срочной помощи для доставки во все регионы Сирии, включая те, которые находятся под оккупацией и под контролем вооруженных террористических групп».

Поскольку потери от землетрясения, случившегося 6 февраля, продолжают расти, доставка продовольствия, медицинских услуг, продуктов питания, защиты, крова, зимних припасов и других предметов первой необходимости для всех миллионов пострадавших людей является крайне неотложной задачей, сообщается в заявлении ООН.

«Также требуются машины скорой помощи и лекарства, жилье и непродовольственные товары, в том числе отопление, экстренные запасы продовольствия и так называемую помощь WASH — воду, санитарию и гигиену», - заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Как ожидается, открытие новых контрольно-пропускных пунктов, наряду с облегчением гуманитарного доступа, ускорением выдачи виз и упрощением поездок между транспортными узлами, позволит быстрее доставлять больше помощи.

До сегодняшнего дня единственный сухопутный коридор из Турции на территорию северо-запада Сирии, удерживаемый повстанческими группировками, проходит через пограничный переход «Баб аль-Хауа».

Через этот погранпереход более 50 грузовиков с гуманитарной помощью от пяти агентств ООН уже прибыли из Турции на северо-запад Сирии. Наиболее пострадавшими районами в этой части страны, находящейся под контролем группировок, стали Харим, Африн и Джебель-Саман. Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Гуманитарные работники, работающие над спасением жизней в Сирии и Турции, обратились в понедельник с призывом предоставить больше тяжелой техники для удаления завалов и мусора в городах и деревнях, разрушенных землетрясениями, а также медикаментов.

По данным спасательной группы «Белые каски», число жертв в контролируемом повстанцами северо-западном регионе страны достигло 2166 человек, а Министерство здравоохранения Сирии в Дамаске сообщило, что в контролируемых правительством районах погибли 1414 человек. Общее число погибших в Сирии составляет 3580 человек.

Фото: ЮНИСЕФ/Муханад Аль-Асади