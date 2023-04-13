Сирия и Тунис объявили о решении впервые за 10 лет обменяться послами

КАИР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Сирия в ответ на решение Туниса назначить посла в Дамаске постановила вновь открыть свое диппредставительство в этой стране и в ближайшие годы направить туда посла. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении двух государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В ответ на инициативу президента Тунисской Республики Каиса Саида назначить посла в Сирийской Арабской Республике правительство Сирии объявило о своем немедленном одобрении этого назначения и приняло решение открыть сирийское посольство в Тунисе и в ближайшие годы назначить посла», - приводит агентство SANA выдержку из заявления. В нем подчеркивается, что между главами МИД двух стран продолжаются консультации, чтобы «восстановить сирийско-тунисские отношения».

Тунис разорвал дипломатические отношения с Сирией вскоре после начала вооруженного конфликта в этой стране около 10 лет назад. В феврале этого года тунисский президент объявил о решении повысить уровень дипломатического представительства в Дамаске и назначить посла.