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Сирены зазвучат в Жетысуской области

20 Декабря 2022, 13:21
Сирены зазвучат в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области сообщает, что 21 декабря в 12:55 в целях проведения технической проверки областной системы оповещения будут включены электросирены на 30 секунд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Просим жителей и гостей не паниковать и отнестись с пониманием», - обратились к жителям региона в пресс-службе ДЧС.

ДЧС области также напоминает правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Если сигнал застал вас дома: включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники; прослушайте экстренное сообщение; действуйте в соответствии с переданным сообщением. Если сигнал застал вас на улице: прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения; действуйте в соответствии с переданным сообщением», - добавили в ведомстве.


Фото из открытых источников

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