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Сирены зазвучат в Алматы

20 Декабря 2021 10:54
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Сирены зазвучат в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21 декабря в 10:10 в Алматы зазвучат сирены. Запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

«Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации. Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций», - уточнили в ДЧС города.

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Автор:

Еламан Турысбеков

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