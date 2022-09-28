Сирены зазвучат в Алматы - жителей и гостей просят не паниковать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 29 сентября в 12:55 департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы проводит плановую техническую проверку готовности системы оповещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио, с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ведомстве напомнили, что для привлечения внимания населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!».

Правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Если сигнал застал вас дома: включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники; прослушайте экстренное сообщение; действуйте в соответствии с переданным сообщением. Если сигнал застал вас на улице: прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения; действуйте в соответствии с переданным сообщением. Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен - это сигнал «Внимание всем». Услышав его, не паникуйте, необходимо дождаться разъяснения его причины.

Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства - возможно, они не слышали передаваемой информации. Немедленно пресекайте любые проявления паники и слухи. К включениям сирен следует относиться с пониманием и обязательно потренироваться самим, исходя из приведенных рекомендаций. Просим 29 сентября жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие!», - обратились к гражданам в ДЧС.





















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