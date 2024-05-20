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    10:51, 20 Май 2024 | GMT +6

    Сирены включат в Алматы: в ДЧС обратились к гражданам

    Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    21 мая в 10 часов в Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в ДЧС города, при срабатывании сирено-речевых установок будут проводиться объектовые сейсмотренировки в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей, с отработкой элементов эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места.

    — В связи с этим, департамент по чрезвычайным ситуациям просит не паниковать, принять участие с отработкой элемента эвакуации из зданий (квартир, домов, мест постоянного времяпровождения), — обратились в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Учебно-тренировочная проверка с автоматическим перехватом теле- и радиовещательных каналов с включением электрических сигналов «Внимание всем!» информирует население о проведении проверки технической готовности системы оповещения и о начале сейсмотренировки.

    Алматы находится в сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение, считают в ДЧС.

    Ранее сообщалось о том, как нужно себя вести при землетрясении  и как собрать «тревожный чемоданчик»

    Недавно вице-премьер РК Канат Бозумбаев поручил провести учения по действиям при землетрясениях в Алматы. 

    Напомним, сегодня в 308 км на юг от Алматы сейсмологи зарегестрировали землетрясение.

    Теги:
    ДЧС Землетрясение Регионы Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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