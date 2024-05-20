Сирены включат в Алматы: в ДЧС обратились к гражданам

21 мая в 10 часов в Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС города, при срабатывании сирено-речевых установок будут проводиться объектовые сейсмотренировки в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей, с отработкой элементов эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места.

— В связи с этим, департамент по чрезвычайным ситуациям просит не паниковать, принять участие с отработкой элемента эвакуации из зданий (квартир, домов, мест постоянного времяпровождения), — обратились в пресс-службе ДЧС Алматы.

Учебно-тренировочная проверка с автоматическим перехватом теле- и радиовещательных каналов с включением электрических сигналов «Внимание всем!» информирует население о проведении проверки технической готовности системы оповещения и о начале сейсмотренировки.

Алматы находится в сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение, считают в ДЧС.

Ранее сообщалось о том, как нужно себя вести при землетрясении и как собрать «тревожный чемоданчик».

Недавно вице-премьер РК Канат Бозумбаев поручил провести учения по действиям при землетрясениях в Алматы.

Напомним, сегодня в 308 км на юг от Алматы сейсмологи зарегестрировали землетрясение.