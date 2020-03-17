+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 21 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сирена прозвучала в Алматы: причину назвали в ДЧС

17 Марта 2020 18:00
Поделиться:
Сирена прозвучала в Алматы: причину назвали в ДЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы после выступления акима города прозвучала сирена по случаю введения карантина. Информацию подтвердили в ДЧС города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Карантин в Нур-Султане и Алматы: кому можно будет заезжать в города
КСК Алматы призвали проводить ежедневную санитарную очистку Глава МВД РК  сообщил о случаях побега с карантина Туркестанские школьники могут перейти на дистанционное обучение

«Доведение информации», - проинфомрировали в ДЧС.

Сирена по случаю введения карантина была слышна вечером 17 марта около 17:30. Информацию транслировали по телевизорам.

Отметим, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Безопасность,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив