Сирена прозвучала в Алматы: причину назвали в ДЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы после выступления акима города прозвучала сирена по случаю введения карантина. Информацию подтвердили в ДЧС города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доведение информации», - проинфомрировали в ДЧС.

Сирена по случаю введения карантина была слышна вечером 17 марта около 17:30. Информацию транслировали по телевизорам.

Отметим, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.