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Сирена прозвучала в Алматы: причину назвали в ДЧС
17 Марта 2020 18:00
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы после выступления акима города прозвучала сирена по случаю введения карантина. Информацию подтвердили в ДЧС города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Доведение информации», - проинфомрировали в ДЧС.
Сирена по случаю введения карантина была слышна вечером 17 марта около 17:30. Информацию транслировали по телевизорам.
Отметим, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
Ключевые слова: Алматы, Безопасность,
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