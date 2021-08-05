+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента

5 Августа 2021 15:23
Поделиться:
«Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - «Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Гашиш изъяли у жителя Семея
Перевозившие наркотики полицейские осуждены на 7 лет в Атырау В Туркестане водитель предложил взятку полицейскому и был задержан Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси

Сотрудники департамента полиции Туркестанской области на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Так, во время отработок, на одной из зон отдыха Толебийского района полицейские остановили мужчину, вызвавшего у них подозрение. При обыске в кармане подозреваемого стражи порядка обнаружили три свертка с содержимым, похожим на наркотические вещества. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно ее заключению, изъятое оказалось синтетическими наркотиками общим весом около трех грамм. Задержанным оказался житель города Шымкента.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта«. Проводится досудебное расследование. Выясняется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Сейчас находится под стражей.
К

Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #МВД РК   #Шымкент   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:
Новости по теме
Гашиш изъяли у жителя Семея
Перевозившие наркотики полицейские осуждены на 7 лет в Атырау
В Туркестане водитель предложил взятку полицейскому и был задержан
Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси
Популярное
1 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
2 Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
3 Сель сошел в ущелье Левый Талгар
4 Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
5 Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
6 Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Читайте также
В Туркестанской области продолжаются работы по газификации отдаленных сел
В Туркестане водитель предложил взятку полицейскому и был задержан
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив