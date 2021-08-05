Новости
«Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента
5 Августа 2021 15:23
Поделиться:
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - «Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеПеревозившие наркотики полицейские осуждены на 7 лет в Атырау В Туркестане водитель предложил взятку полицейскому и был задержан Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси
Сотрудники департамента полиции Туркестанской области на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Так, во время отработок, на одной из зон отдыха Толебийского района полицейские остановили мужчину, вызвавшего у них подозрение. При обыске в кармане подозреваемого стражи порядка обнаружили три свертка с содержимым, похожим на наркотические вещества. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно ее заключению, изъятое оказалось синтетическими наркотиками общим весом около трех грамм. Задержанным оказался житель города Шымкента.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта«. Проводится досудебное расследование. Выясняется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Сейчас находится под стражей.
К
К
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
5 Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
Оставить комментарий
Читайте также
- Какая работа проводится в Шымкенте для борьбы с вредителями, уничтожающими карагач
- Около 100 вагонов сена отправили из Туркестанской в Мангистаускую область
- Перевозившие наркотики полицейские осуждены на 7 лет в Атырау
- Гашиш изъяли у жителя Семея
- В Туркестанской области продолжаются работы по газификации отдаленных сел
- В Туркестане водитель предложил взятку полицейскому и был задержан
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн