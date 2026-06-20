Синтетические наркотики на 30 млн тенге изъяли в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности пресекли деятельность крупного наркодилера и изъяли из незаконного оборота партию синтетических наркотиков. На черном рынке стоимость изъятого наркотика составила бы порядка 30 миллионов тенге.

— 47-летний житель Акмолинской области выполнял роль так называемого «складмена-фасовщика» запрещенных веществ. Имея богатое криминальное прошлое, мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и практически сразу занялся противоправной деятельностью. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские задержали подозреваемого на территории областного центра. Во время обыска автомобиля оперативники обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с психотропным веществом, — сообщили в ведомстве.

В ходе дальнейших следственных действий было установлено, что фигурант доставил в Кокшетау крупную партию синтетических наркотиков, которую планировал расфасовать на мелкие дозы и передать курьерам-закладчикам для дальнейшего распространения. Полицейские проводят по данному факту досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и возможные сообщники задержанного.

Ранее сообщалось, что свыше 143 кг наркотиков изъяли и тысячи сайтов заблокировали в Алматы.