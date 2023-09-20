Сыновья умершего пациента жестоко избили медиков в Алматинской области

Врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы жестоко избили родственники умершего пациента, видео инцидента опубликовали в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ЦРБ Талгарского района, вопиющий случай произошел сегодня утром.

«После получения печального известия о кончине отца, сыновья скончавшегося, не дожидаясь официального оформления врачебного свидетельства о смерти, ворвались в отделение реанимации, при этом совершили насильственные действия в отношении врача и медбрата реанимационного отделения, похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории больницы», - пояснили в ЦРБ.

Медицинский персонал отделения в экстренном порядке оказал медпомощь пострадавшим. Врач анастезиолог-реаниматолог отделения находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговая травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом решетчатой кости слева с незначительным смещением, множественные гематомы и ссадины. У медицинского брата - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей височной области слева, закрытый перелом костей носа со смещением.