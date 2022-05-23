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Синоптики сообщили о недостаточном запасе влаги в почвах зерносеющих районов ЗКО
23 Мая 2022 11:40

Синоптики сообщили о недостаточном запасе влаги в почвах зерносеющих районов ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фактические запасы влаги в почве основных зерносеющих областей весной 2022 года по результатам маршрутного обследования опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В период с 15 апреля по 12 мая специалистами РГП «Казгидромет» проведено весеннее маршрутное обследование основных зерносеющих областей.

В метровом слое почвы сложились преимущественно недостаточные условия влагонакопления в Западно-Казахстанской области, также отмечались недостаточные условия увлажнения местами в некоторых районах Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской области. В остальных областях в метровом слое, в основном, были удовлетворительные и оптимальные запасы влаги.

В пахотном слое почвы (0-20 см), где в данный момент происходит развитие корневой системы, преимущественно недостаточные запасы влаги, (ниже 50 % от наименьшей полевой влагоемкости) сформировались в Карагандинской области, на севере и северо-востоке Западно-Казахстанской области, в Костанайской области в Денисовском, Карасуском, на отдельных полях Федоровского и Карабалыкского районов, в Северо-Казахстанской области в Акжарском, Кызылжарском, Есильском, на отдельных полях Айыртауского, Мусреповского и Аккаинского районов.

Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, в третьей декаде мая еще ожидаются эффективные осадки на западе и севере Казахстана.

Июнь в западной половине страны прогнозируется преимущественно жарким с количеством осадков ниже многолетних норм. Количество осадков ожидается около нормы в июне в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, в северо-восточной части Костанайской, Карагандинской, Алматинской областях, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.


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