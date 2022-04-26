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Синоптики сообщили о недостаточном уровне влаги на полях ЗКО

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Апреля 2022, 22:16
Синоптики сообщили о недостаточном уровне влаги на полях ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заключительный прогноз запасов влаги в почве к началу посевных работ опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Расчеты специалистов показывают, что влагообеспеченность полей по территории Казахстана перед посевными работами ожидается на следующих уровнях: недостаточный – в Западно-Казахстанской области; удовлетворительный – в Актюбинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях; от оптимального до удовлетворительного уровня – в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях; оптимальный – в Карагандинской и Алматинской областях.

Все агрометеорологические прогнозы регулярно предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются в приложении и на сайте РГП «Казгидромет».


Западно-Казахстанская область   Казгидромет   Сельское хозяйство   Регионы Казахстана   Погода   Вода  
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