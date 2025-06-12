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    15:00, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Синоптики рассказали, каким будет лето в Акмолинской области

    Сезонный прогноз погоды на лето по Акмолинской области озвучили в региональном филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жара, лето
    Фото: freepik.com

    Как сообщила инженер-синоптик первой категории Филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Салтанат Онайбаева, в июне средняя за месяц температура воздуха на большей части области ожидается около нормы. При этом количество осадков в июне в юго-западной части области прогнозируется меньше нормы и в северо-восточной части области — около нормы.

    — В июле средняя за месяц температура воздуха на большей части области также ожидается около нормы. Количество осадков в июле прогнозируется около нормы в юго-западной части области и больше нормы — в северо-восточной части области, — отметила синоптик.

    А вот август обещает быть теплым. В августе средняя за месяц температура воздуха на большей части области ожидается выше нормы на 1°.

    - Количество осадков в августе прогнозируется меньше нормы в южной части области и около нормы — на большей части области, — добавила Салтанат Онайбаева.

    Напомним, ранее казахстанцев предупредили о сильной жаре и угрозе пожаров. 

     

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
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