Синоптики рассказали, каким будет лето в Акмолинской области

Как сообщила инженер-синоптик первой категории Филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Салтанат Онайбаева, в июне средняя за месяц температура воздуха на большей части области ожидается около нормы. При этом количество осадков в июне в юго-западной части области прогнозируется меньше нормы и в северо-восточной части области — около нормы.

— В июле средняя за месяц температура воздуха на большей части области также ожидается около нормы. Количество осадков в июле прогнозируется около нормы в юго-западной части области и больше нормы — в северо-восточной части области, — отметила синоптик.

А вот август обещает быть теплым. В августе средняя за месяц температура воздуха на большей части области ожидается выше нормы на 1°.

- Количество осадков в августе прогнозируется меньше нормы в южной части области и около нормы — на большей части области, — добавила Салтанат Онайбаева.

Напомним, ранее казахстанцев предупредили о сильной жаре и угрозе пожаров.