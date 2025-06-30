Какой будет погода в Жамбылской области в июле

По информации РГП «Казгидромет» средняя за месяц температура воздуха ожидается +22…+28,4°С.

В первой декаде ожидаются небольшие колебания температуры воздуха. Ночью от +16…+21°С до +11…+16°С, а днем от +32…+37°С до +27…+32°С. Ближе к концу декады температура начнет расти — до +19…+24°С ночью и +35…+40°С днем. В начале месяца можно ожидать грозу.

Во второй декаде ожидается постепенное понижение температуры. Ночью от +19…+24°С до +9…+14°С, а днем от +35…+40°С до +25…+30°С. В конце декады температура снова начнет расти ночью до +15…+20°С, днем до +30…+35°С. В середине декады ожидается кратковременный дождь с грозами и сильный ветер с порывами до 20 м/c.

В начале третье декады снова станет прохладнее. Ночью температура воздуха опустится с +18…+23°С до +12…+17°С, а днем с +33…+38°С до +28…+33°С. Затем ближе к концу месяца прогнозируется постепенное повышение температуры ночью до +24°С, а днем до +40°С. В начале декады стоит ожидать небольших дождей и ветра до 15-20 м/c, а к ее концу — грозу.

В июле синоптики обещают осадки в пределах нормы. Из необычного лишь возможный град, который стоит ожидать в середине месяца.

Ранее мы предупреждали, что циклон накроет большую часть Казахстана.