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    00:24, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Дожди, грозы и пыльные бури: циклон накроет большую часть Казахстана

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 30 июня 2025 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Дожди и грозы:
    Фото: pixabay

    — Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах с выпадением града, на севере, востоке, в центре РК — сильные дожди. Лишь на юге республики ожидается преимущественно без осадков погода. Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны с пыльными бурями, — сообщают синоптики.

    На юге, востоке Алматинской, на востоке Жамбылской, на юге Атырауской, Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-западе, в центре Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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