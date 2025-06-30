Дожди, грозы и пыльные бури: циклон накроет большую часть Казахстана

— Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах с выпадением града, на севере, востоке, в центре РК — сильные дожди. Лишь на юге республики ожидается преимущественно без осадков погода. Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны с пыльными бурями, — сообщают синоптики.

На юге, востоке Алматинской, на востоке Жамбылской, на юге Атырауской, Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-западе, в центре Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.