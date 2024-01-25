Синоптики прогнозируют осадки на большей части Казахстана

Под влиянием обширного циклона по-прежнему на большей части РК ожидаются осадки 25 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге страны осадки, в горных и предгорных районах области сильные осадки (дождь, снег).

По РК ожидаются туман, усиление ветра, метель, на юге, юго-востоке — гололед.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в восьми регионах Казахстана.