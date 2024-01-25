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    00:40, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Синоптики прогнозируют осадки на большей части Казахстана

    Обильный снегопад накрыл Туркестан
    Фото: Антон Лещенко

    Под влиянием обширного циклона по-прежнему на большей части РК ожидаются осадки 25 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге страны осадки, в горных и предгорных районах области сильные осадки (дождь, снег).

    По РК ожидаются туман, усиление ветра, метель, на юге, юго-востоке — гололед.

    Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в восьми регионах Казахстана.

    Теги:
    Погода Казахстан Регионы Казахстана Казгидромет
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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