Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

25 января в Шымкенте в конце дня ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман.

В Костанайской области ожидаются снег, на юге, востоке области метель, туман.

В Кызылординской области ожидается снег. В центре на востоке, юге области гололед, туман. В Кызылорде ожидается гололед.

На севере, востоке области Улытау ожидается метель. Ветер юго-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на юге, западе области, днем юге, западе, севере области ожидается низовая метель. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман.

25 января утром и днем в центре, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. В центре, на юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается гололед. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15- 20 м/с.