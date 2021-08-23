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Синоптики прогнозируют обострение ситуации с лесными пожарами в России
23 Августа 2021 09:50
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МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Поволжье, Хабаровском крае, на Урале и юге Якутии в ближайшие дни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Высокая пожарная опасность из-за жары прогнозируется в Приволжском федеральном округе и на Урале. Могут возникать естественные очаги пожаров в лесах», - рассказал он.
По словам Вильфанда, высокий риск возникновения новых лесных пожаров также прогнозируется в ближайшие дни на юге Якутии и в Хабаровском крае.
«Сложная ситуация, поскольку наблюдаются высокие температуры, [ожидается] на юге Якутии и в Хабаровском крае», - отметил метеоролог.
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