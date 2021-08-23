Синоптики прогнозируют обострение ситуации с лесными пожарами в России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Поволжье, Хабаровском крае, на Урале и юге Якутии в ближайшие дни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Высокая пожарная опасность из-за жары прогнозируется в Приволжском федеральном округе и на Урале. Могут возникать естественные очаги пожаров в лесах», - рассказал он.

По словам Вильфанда, высокий риск возникновения новых лесных пожаров также прогнозируется в ближайшие дни на юге Якутии и в Хабаровском крае.

«Сложная ситуация, поскольку наблюдаются высокие температуры, [ожидается] на юге Якутии и в Хабаровском крае», - отметил метеоролог.