телерадиокомплекс президента РК
    06:14, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в семи городах Казахстана

    7 апреля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в Астане, Алматы и еще пяти городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Школьники Усть-Каменогорска переходят на дистанционный формат из-за смога
    Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

    — 7 апреля в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы, ночью в городах Темиртау, Караганда и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, — говорится в сообщении Казгидромета.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    · сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    · людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    · ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее в 16 областях, а также в городах Алматы и Шымкент объявили штормовое предупреждение.

    Сара Болат
