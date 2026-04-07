Грозы, туман и высокая пожарная опасность ожидаются 7 апреля в Казахстане
В 16 областях, а также в городах Алматы и Шымкент объявили штормовое предупреждение на вторник, 7 апреля, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
область Абай — ночью и утром туман.
Акмолинская область — днём дождь и гроза (запад, север); ночью и утром туман; ветер с порывами 15–20 м/с.
Актюбинская область — ночью гроза (север, восток, центр); ветер с порывами 15–20 м/с.
Алматинская область — в горах гроза; ветер порывистый до 15–20 м/с; высокая пожарная опасность.
Алматы: ожидается высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с.
Восточно-Казахстанская область — ночью и утром туман (север, восток).
Жамбылская область — днём дождь и гроза (горы); туман; ветер до 15–20 м/с; высокая пожарная опасность.
область Жетысу — ветер 15–20 м/с (север, восток); высокая пожарная опасность.
Западно-Казахстанская область — туман; ветер до 15–20 м/с.
Карагандинская область — гроза; туман; на юге высокая пожарная опасность.
Костанайская область — дождь, гроза; туман; ветер до 15–20 м/с.
Кызылординская область — гроза; туман; шквал; ветер до 15–20 м/с; высокая пожарная опасность.
Мангистауская область — туман; ветер до 15–20 м/с.
Павлодарская область — туман.
Северо-Казахстанская область — дождь, гроза; туман; ветер до 15–20 м/с.
Туркестанская область — гроза, град, шквал, сильный дождь; ветер до 15–20 м/с; высокая пожарная опасность.
Шымкент: временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
область Улытау — дождь, гроза; туман.