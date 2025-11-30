Синоптики предупредили жителей восьми городов Казахстана
30 ноября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в восьми городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 30 ноября НМУ прогнозируются в городах Атырау, Актобе, Алматы, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау и Костанай.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее в 14 областях Казахстана, а также в Астане объявили штормовое предупреждение.