Туман, гололед и метели ожидаются в большинстве регионов Казахстана
В 14 областях Казахстана, а также в Астане объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 30 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.
Астана: ночью и утром ожидается гололед.
Область Абай: ночью и утром на юге и в центре региона ожидается туман.
Акмолинская область: ночью на севере и востоке — низовая метель, гололед; ночью и утром на севере и востоке — туман.
Актюбинская область: ночью и утром на востоке ожидается туман.
Атырауская область: ночью и утром на севере, западе и юге — туман.
Жамбылская область: местами ожидается туман; 29 ноября на северо-востоке и в горных районах — ветер 15–20 м/с.
Область Жетысу: ночью и утром в горных районах ожидается туман; в районе Алакольских озёр — северо-восточный ветер 17–22 м/с.
Западно-Казахстанская область: на западе, севере и востоке ожидается туман.
Карагандинская область: ночью и утром на севере и юге ожидается туман.
Костанайская область: на западе, севере и востоке ожидается туман.
Кызылординская область: на севере и в центре ожидается туман.
Мангистауская область: на севере и в центре ожидается туман.
Павлодарская область: ночью — снег, низовая метель, гололед; днем на севере и востоке — дождь и снег, низовая метель, гололед; на севере и востоке — туман.
Северо-Казахстанская область: на западе и востоке — небольшой снег, низовая метель, гололед; на западе, севере и востоке — туман.
Туркестанская область: на западе, юге и в горных районах ожидается туман.