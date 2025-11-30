РУ
    Туман, гололед и метели ожидаются в большинстве регионов Казахстана

    В 14 областях Казахстана, а также в Астане объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 30 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

    Зима в Астане
    Фото: Kazinform

    Астана: ночью и утром ожидается гололед.

    Область Абай: ночью и утром на юге и в центре региона ожидается туман.

    Акмолинская область: ночью на севере и востоке — низовая метель, гололед; ночью и утром на севере и востоке — туман.

    Актюбинская область: ночью и утром на востоке ожидается туман.

    Атырауская область: ночью и утром на севере, западе и юге — туман.

    Жамбылская область: местами ожидается туман; 29 ноября на северо-востоке и в горных районах — ветер 15–20 м/с.

    Область Жетысу: ночью и утром в горных районах ожидается туман; в районе Алакольских озёр — северо-восточный ветер 17–22 м/с.

    Западно-Казахстанская область: на западе, севере и востоке ожидается туман.

    Карагандинская область: ночью и утром на севере и юге ожидается туман.

    Костанайская область: на западе, севере и востоке ожидается туман.

    Кызылординская область: на севере и в центре ожидается туман.

    Мангистауская область: на севере и в центре ожидается туман.

    Павлодарская область: ночью — снег, низовая метель, гололед; днем на севере и востоке — дождь и снег, низовая метель, гололед; на севере и востоке — туман.

    Северо-Казахстанская область: на западе и востоке — небольшой снег, низовая метель, гололед; на западе, севере и востоке — туман.

    Туркестанская область: на западе, юге и в горных районах ожидается туман.

