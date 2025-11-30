Туман, гололед и метели ожидаются в большинстве регионов Казахстана

Астана: ночью и утром ожидается гололед.

Область Абай: ночью и утром на юге и в центре региона ожидается туман.

Акмолинская область: ночью на севере и востоке — низовая метель, гололед; ночью и утром на севере и востоке — туман.

Актюбинская область: ночью и утром на востоке ожидается туман.

Атырауская область: ночью и утром на севере, западе и юге — туман.

Жамбылская область: местами ожидается туман; 29 ноября на северо-востоке и в горных районах — ветер 15–20 м/с.

Область Жетысу: ночью и утром в горных районах ожидается туман; в районе Алакольских озёр — северо-восточный ветер 17–22 м/с.

Западно-Казахстанская область: на западе, севере и востоке ожидается туман.

Карагандинская область: ночью и утром на севере и юге ожидается туман.

Костанайская область: на западе, севере и востоке ожидается туман.

Кызылординская область: на севере и в центре ожидается туман.

Мангистауская область: на севере и в центре ожидается туман.

Павлодарская область: ночью — снег, низовая метель, гололед; днем на севере и востоке — дождь и снег, низовая метель, гололед; на севере и востоке — туман.

Северо-Казахстанская область: на западе и востоке — небольшой снег, низовая метель, гололед; на западе, севере и востоке — туман.

Туркестанская область: на западе, юге и в горных районах ожидается туман.