Синоптики предупредили жителей 7 городов Казахстана

По данным синоптиков, 18 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Актобе, Алматы, Риддер, Семей, Усть-Каменогорск, Уральск, а ночью — в Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 18 октября в двух областях Казахстана ожидаются заморозки.