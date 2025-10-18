РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:33, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды на 18 октября: в двух областях Казахстана ожидаются заморозки

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 18 октября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    заморозки
    Фото: pixabay.com

    По данным синоптиков, обширный антициклон по-прежнему будет оказывать свое влияние на большую часть территории республики, где сохранится без осадков, ясная погода. Лишь на северо-западе, севере страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока РК — утром и днем дождь. По республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере — туманы.

    — Ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 2 градуса, на севере, юге Алматинской области заморозки 1-3 градуса, — сообщили в «Казгидромет».

    В Мангистауской, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Автор
